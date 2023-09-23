由於環境風場為東北東風至偏東風，明（24）日基隆北海岸、東半部偶爾有陣雨，其他各地晴時多雲、較為悶熱，午後易有雷陣雨，中南部地區及各地山區降雨機率提高。氣象署表示，下周三（27日）起水氣增加，迎風面降雨區域擴大。下周南海至菲律賓東方海面為低壓帶，有利熱帶系統發展，氣象專家賈新興分析，目前資料顯示下周五、下周六（29日、30日）天氣不甚理想，不過仍得持續觀察。

氣象署指出，明天基隆北海岸、東半部偶爾有陣雨，範圍較小，且比較集中在東南部、恆春半島沿海一帶，其他各地上午晴時多雲、較為悶熱，下午有午後雷陣雨，中南部地區及各地山區降雨機率提高；溫度方面，各地高溫32至35度，北部、東南部地區及南部近山區有機會達到36度以上，近中午前後紫外線偏強，早晚則較為舒適，低溫25至27度。

氣象署分析未來降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署說明，下周一、下周二（25日、26日）水氣稍減，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區也可能有零星降雨，其他地區為晴到多雲，午後中南部及其他山區有局部短暫雷陣雨；西半部白天高溫約為33、34度，感受高溫偏熱，東半部為31、32度，清晨各地低溫約24至27度，降溫不明顯。

下周三至下周六（27日至30日）水氣增加，迎風面降雨區域擴大，基隆北海岸、北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；白天高溫約為30至33度，清晨各地低溫約24至26度。