第9屆日月潭公開水域游泳錦標賽今天登場，各路好手無不卯足勁「泳」往直前。南投縣政府提供

第9屆日月潭公開水域游泳錦標賽23日登場，超過2000好手下水競技，其中亞運泳將卓承齊以28分40秒成績，游出「9連霸」，下周將進軍亞運的他展現自信，表示希望自己在杭州亞運中為台灣奪牌。

日月潭公開水域游泳錦標賽今天登場，亞運代表隊選手卓承齊從第1屆就開始參賽，每屆都拿冠軍，今年也不例外。他一游上岸，南投縣副縣長王瑞德就趨前恭喜他拿下「9連霸」。

住在林口的卓承齊說，他每天固定游泳20公里，他稱讚到日月潭游泳很舒服，這次潭水水溫約27度，每次到日月潭都很開心，希望帶著這種最佳狀況到亞運為台灣奪牌。

副縣長王瑞德說，日月潭公開水域游泳錦標賽主要分成菁英組、競賽組及挑戰組，一早從朝霧碼頭游向伊達邵，挑戰全長3公里游距；挑戰組需背魚雷浮標，菁英及競賽組選手不背浮標，並以自由式泳渡，成績作為中華泳協選拔國手參加世界馬拉松游泳賽，及明年全國運動會馬拉松游泳參賽成績依據，參賽者無不卯足全力往前衝。

王瑞德表示，今年日月潭公開水域游泳錦標賽，計有菁英組18名男女頂尖國手參加，競賽組有149人，挑戰組有2402人，今年也再次辦理SUP立式划槳競賽，34位好手率先出發，參賽者在美麗山水中奮力前進，選手間互相較勁相當精采。

一年一度的日月潭國際萬人泳渡活動將在24日登場，專業的競技型公開水域游泳錦標賽則在今天先暖身。南投縣副縣長王瑞德說，金門有「搶灘料羅灣」，南投則有「日月潭萬人泳渡」，金門和南投為兩活動締結「山盟海誓」，金門縣教育處副處長洪蘋萱為此代表金門參加今天這場活動。

縣府表示，明天將登場的日月潭國際萬人泳渡活動，已邁入第41屆，今年報名參加隊伍有1935隊，參加人數有2萬4636人，其中國際泳客有33國317人，身障泳士有61隊195人。

為提升泳渡活動安全，今年南投縣政府除動員消防局、警察局、衛生局全力協助外，並邀請中華民國運動訓練會、中華民國潛水救難協會、台中市消防局海龍義消救生分隊、南投縣紅十字會等負責水上、水下救生任務；另日管處今天才啟用的伊達邵到纜車站環湖水上自行車道，因通往這次活動救護站，為避免影響泳渡活動救護工作，縣府已請日管處明天活動期間暫時封閉。

此外，竹山秀傳醫院、彰化基督教醫院、沙鹿童綜合醫院、台中榮總埔里分院、埔里基督教醫院聯合投入醫護支援，負責人員安全醫護任務，大會也申請內政部空中勤務總隊，出動空中救護直昇機負責安全維護，消防署特種搜救隊人員搭配支援負責空中緊急醫療轉診任務。

對於日月潭國家風景管理處啟用伊達邵到纜車站環湖自行車道，因通往這次活動救護站，為避免影響泳渡活動救護工作，縣府已經調日管處，暫時封閉。