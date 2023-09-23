屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚爆炸，行政院長陳建仁今承諾，盡速啟動事故調查程序，釐清事故發生原因，確保這樣的事件不會再度發生。

陳建仁今晚在臉書表示，下午趕往屏東多間醫院確認傷者分流與醫療情況。希望能為這些傷者帶來鼓勵與勇氣；面對創傷與痛苦，他允諾提供最好的醫療與照顧，支持勇敢的面對治療，盡早康復、恢復正常生活。

陳建仁說，昨夜屏東科技產業園區的一場火警，高難度的搶救工作，有許多救災夥伴，必須不斷輪換救災，只為了能更快的控制火勢，減少傷害。他要對各位夥伴致上最高的敬意，他也責成林萬億政委明日南下屏東進行跨部會協調，積極協助地方政府救災及善後。

陳建仁表示，非常遺憾的，這場火造成我們的消防同仁殉職，他也前往靈堂慰問，望逝者安息、家屬節哀。他承諾，「我們會提供家屬最即時的協助；並盡速啟動事故調查程序，釐清事故發生原因，確保這樣的事件不會再度發生。」