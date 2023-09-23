中華隊進場片段。（愛爾達體育家族提供）

因疫情延後1年舉行的杭州亞運在今晚開幕，也代表亞洲最盛大的運動會正式揭開序幕，在升完地主國國旗後來到第一個重頭戲運動員進場，中華隊以英文字母「T」排序在第36位出場，由「台灣蝶王」王冠閎、跆拳道女將羅嘉翎掌旗，率領代表團進場。

杭州亞運開幕式在俗稱「大蓮花」的奧體中心體育場進行，作為開、閉幕式場地，之後也將進行田徑項目。運動員進場在杭州亞運吉祥物「琮琮、蓮蓮、宸宸」帶領下展開，中華隊在敘利亞後、塔吉克前登場。

中華代表團今晚由總領隊蔡家福率領118人出席，其中代表隊成員72人，有女子體操、划船、3對3男女籃、象棋、射擊、網球、武術、擊劍、游泳、拳擊、圍棋、跆拳道、馬術等代表隊。

中華代表團今晚穿著深藍色西裝外套團服，約於晚間8點50分進場，現場爆出不小歡呼聲，司儀以「中華台北」稱呼我國，在王冠閎、羅嘉翎掌旗領銜進場，選手們也揮舞著手中小旗幟開心進場，希望在接下來展開的賽事中能夠突破團史百金里程碑。

杭州亞運23日進行開幕式，中華隊由王冠閎、羅嘉翎擔任掌旗官，依英文字母T排序，第36位進場。（中華奧會提供）