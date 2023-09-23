拉麵深受台人喜愛，但價位較為高昂，在日本當地則是國民食物。一名日本網友近日分享自己趣事，他時常到一家拉麵店報到，沒想到吃了一段時間後，發現餐點開始出現「一個變化」，直說自己好像被老闆盯上了，貼出照片後讓7萬多人笑翻。

日本網友「咲来さん」在X(原推特)上表示，自己時常到這間拉麵店用餐，每次都點炒飯和拉麵，一吃成主顧，幾乎天天來報到。他發現，隨著去的次數多了起來，餐點的分量也逐漸發生變化。

透過照片可以看到，該網友的拉麵和炒飯，在初次光顧時還是正常分量，但之後的量越來越多，最近一次光顧，除了拉麵叉燒變多外，炒飯不僅裝到幾乎看不見盤子，還堆得跟山一樣高。讓原PO哭笑不得，直說「照三餐報到之後會被老闆盯上，分量明顯越變越多」。

貼文PO出後，超過千萬人查看，7.3萬人點讚：「看起來好好吃」、「老闆人真好」、「應該是怕你吃不夠」，還有同樣光顧過的網友留言：「去過這家，也是分量越來越多」、「老闆根本把客人當大胃王」、「點炸雞的話，你會嚇死」。