進口蛋爭議頻傳，行政院長陳建仁22日率相關部會赴立法院做專案報告，針對進口蛋混裝卻貼國產標籤等問題做回應。國民黨資深立委費鴻泰表示，雞蛋短缺本可以用調降關稅、營業稅等平抑物價的做法，但農業部卻用「專案進口」，就是不希望立法院、審計部監督，繞過採購法的限制，想給誰標案就給誰。

費鴻泰今(23日)在政論節目《新聞大白話》表示，衛福部說要處罰產地標示錯誤的業者，但業者說是農業部要求進口蛋貼國產標籤，陳建仁答詢時卻幫農業部開脫，說是中央畜產會錯誤解釋法令讓業者誤標。

費鴻泰也痛批官員「混帳」，目前有5000多萬顆進口蛋待銷毀，9月27日還有3000多萬顆會過期，但行政院卻還不知道銷毀的預算從哪裡來！

費鴻泰也直言，「專案進口就是希望立法院、審計部不要監督」，他舉例說，現在汽油、天然氣可以取消30%的關稅、5%的營業稅也能不繳，因為要平抑物價，雞蛋本來也可以使用這種方式，但農業部卻用「專案進口」，不需要採購法、不受任何人監督！進口專案就可以愛給誰就給誰。