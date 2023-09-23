對於國防部日前公布共軍在福建大埕灣的行動，並罕見點名「遠火部隊」，退役將領栗正傑言，比較令人擔心的是遠火部隊是否推到第一線？如果推到沿岸，對我們威脅是很大的。

國防部21日晚間公布共機活動，首度提到監控福建大埕灣附近地面動態，引發關注。國防部長邱國正22日在立法院受訪時指出，「最近敵情蠻異常」。

邱國正表示，目前共軍在福建大埕灣的行動已有一段時間，國軍初步研判，到9月共軍是在此聯合軍演，包含陸海空、兩棲、陸航等。

國防部日前也罕見地在共機出動103架戰機侵擾之際，特別點名嚴密監控「遠火部隊」，相當罕見。

對此，退役將領栗正傑23日在中天電視《張雅婷辣晚報》指出，兩軍作戰，最重要是情報，情報正確就很容易掌握敵情動態。

栗正傑分析，這次為何國防部長這麼強調火箭軍及遠火地面部隊動態？軍事學上，如果要採取攻勢，一定先把砲兵往前推進到第一線，如果放在後面就是防禦。

栗正傑直言，比較令人擔心的是遠火部隊是否推到第一線？如果推到沿岸，對我們威脅是很大的。