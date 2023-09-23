王心凌23日在台北小巨蛋舉辦「SUGAR HIGH演唱會」。（天晴娛樂提供）

「甜蜜天后」王心凌23、24日在台北小巨蛋舉辦「SUGAR HIGH演唱會」。她第3度攻蛋，一開場身穿芭比粉勁裝，露出性感小蠻腰，率領20位舞者賣力唱跳〈BITE BACK〉、〈Baby Boy〉等夯曲，去年在《乘風破浪》奪下總冠軍的她，再度翻紅，興奮說：「過去這一年做了很多事，去了《乘風破浪》得冠軍、拿金牌，交了很多朋友，唱了很多歌。」

她近期除了忙著籌備演唱會，上月去動了「功能性內視鏡鼻竇手術」，因為她年初開始有鼻子、喉嚨不適跟頭痛，看了很多醫生、吃藥都沒有好轉，甚至吃藥吃到半夜起床嘔吐，因此醫生建議她去做手術，但她近來工作滿檔，事前對於要進行手術相當猶豫，「我手術後只有2天可以恢復，但不做手術可能要等到明年才有空檔，這是很難、很拼的決定。」

王心凌23日在台北小巨蛋舉辦「SUGAR HIGH演唱會」。（天晴娛樂提供）

王心凌23日在台北小巨蛋舉辦「SUGAR HIGH演唱會」。（天晴娛樂提供）

她最後仍選擇去做手術，幸好順利康復，她鼓勵粉絲：「人生可能突然出現要面對的難關，有時候只有直面挑戰才會過去，記得有我跟我的歌陪著大家一起。」

談到手術後狀況，經紀人在後台受訪表示，她術後仍有點不舒服，日前再度去做術後清理，清出一個小拇指大的血塊，經紀人原本滿擔心她的狀況會影響演出，不過手術順利，現在心定不少，也沒影響歌唱嗓音。

她適逢出道20周年，甜蜜向粉絲告白，「不管你們跟我關係是20年、10年或是1年，只要我們相遇、有音樂就能一直陪伴彼此沒有期限。」並開心說：「2021年我在台北小巨蛋、2022在高雄巨蛋，2023年今天帶著新巡演、新專輯回到小巨蛋，也拍了很多廣告。」