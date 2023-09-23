距離2024年總統大選，愈來愈接近。根據《美麗島電子報》搶先曝光的9月國政民調，其中的2024總統大選民調，在三腳督的情況下，民進黨賴清德以40.0％支持度領先，國民黨侯友宜22.4％位居第二，民眾黨柯文哲21.6％排第三；至於四腳督戰局，賴清德37.3％、侯友宜19.7％、柯文哲16.9％、郭台銘7.4％。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉今(23日)在《董事長開講》網路直播節目中公布最新的總統大選民調，在三腳督的情況下，賴清德40.0％，8月的國政民調，他的民調為42.5％，現在掉下來了，是因為蛋等等的事情，所以賴清德民調下滑。而侯友宜22.4％、柯文哲21.6％，侯、柯呈現黃金交叉，過去兩個星期兩人都出現麻花的現象。

吳子嘉接著表示，在四腳督戰局，賴清德37.3％、侯友宜19.7％、柯文哲16.9％、郭台銘7.4％。郭台銘進來之後，會拉掉賴清德2.7個百分點，也拉掉柯文哲4.7個百分點，所以郭台銘可以影響賴清德、柯文哲，侯友宜受影響反而比較小，大概影響1個百分點左右。