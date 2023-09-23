大城市寸土寸金，都市人居住空間狹小，不一定開火卻不能不洗澡上廁所。許多買了房子的人自己動腦筋改造浴廁，成果不一定盡如人意。一名從澳洲移居英國的建築設計師根據從業經驗找出5項翻修改裝空間狹小的浴廁時應該避免的缺點，並針對如何讓小浴廁感覺更寬敞提供建議。

英國《太陽報》、《每日郵報》報導，來自澳洲雪梨的網紅建築設計師威爾森（Georgina Wilson），日前在12.2萬人追蹤的TikTok個人頻道@askanarchitect發布短片「身為建築師絕不作的5件事：小浴室篇」，針對小坪數浴廁提出5種會顯得侷促狹隘的NG設計：

一、往內開啟的門：威爾森說，這種開關方向的門扇不僅佔據浴廁空間，甚至可能撞到內部陳設。改善方法是使用口袋式滑門（pocket sliding door）或向外開啟的門扇，更省空間。

二、浴缸：威爾森說，小型浴廁不該同時設置淋浴間與浴缸，空間感與放鬆感只能二選一。她主張設置能夠舒適淋浴的空間就好，「淋浴空間加大，會讓浴廁視覺更開闊」。

小坪數浴廁捨棄浴缸，把空間讓給淋浴間，視覺更顯開闊。（圖／Shutterstock）

三、電熱地板：這是當今浴廁時尚功能之一。威爾森直言，「一間非常小的浴室根本沒有足夠空間安裝電熱地板，花時間忙這個不值得」。

四、馬桶正對門：威爾森主張，這是很關鍵的概念，打開浴廁的門之後，第一眼看到的最好是盥洗鏡洗手台或者對外窗戶，「絕對不要把馬桶放在浴廁門口處」。

小坪數浴廁一開門就看到馬桶，空間顯得侷促，視覺也比較狹隘。（圖／Shutterstock）

五、馬桶刷設置：視覺上，馬桶刷的「存在」往往不討喜，有設計師會在牆上釘馬桶刷架，甚至開挖空間專門安置馬桶刷，這在歐美頗為流行。威爾森說，馬桶刷架或內嵌式空間太過繁瑣費工，「馬桶刷最終都是要丟棄的。再說，你真的想在美觀的防水磚上留下不必要的孔洞嗎？」

上述五項意見引發最多不同意見的是捨棄浴缸，有人直言「家有小孩的父母無法同意」。也有人認為電熱地板有其必要。

不少網友希望威爾森提供更多訣竅，她又發布「小浴室篇第二集」，再提5項建議：地磚花樣最多只能有一種；浴室排水孔不要設於地板正中央；若無對外窗，務必安裝強力通風設備；勿用大而笨重的洗手檯與櫥櫃，應選擇輕巧的壁掛式；整體空間長寬不可短於150公分與90公分，否則坐馬桶時雙腿會抵住牆壁。