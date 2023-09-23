屏東科技產業園區內的明揚國際高爾夫球工廠，22日傳出火警，造成多人死傷。駐台北越南經濟文化辦事處表示，傷者包括19名越南公民，其中3人傷勢嚴重，但沒有生命危險，另有16人輕傷，傷者全都住院治療，部分已經出院。

據VnExpress及越通社等越南媒體報導，駐台北越南經濟文化辦事處表示，將遵照越南外交部指示，繼續密切關注事件進展，探望傷者，並採取必要的公民保護措施。

23日越南勞動榮軍與社會部海外勞工管理局已經向在台越南勞工管理委員會發函，要求核實並定期更新受事件影響的越南勞工狀況。

有網友在PTT上怒揭明揚根本是「血汗工廠」，不但薪資低，環境髒亂而且還都是粉塵，新進人員都只有被欺負的份，如果不能配合超時加班，就不給升正職，是「問題很大的一間公司」。有網友感嘆，「傳產都這樣」，也有網友質疑，「工安（問題）這麼多還可以經營，政府沒問題？？？」，「驚人的是一直這麼黑也沒事吧」，還有網友高呼，「該勒令停工了」！