路透社報導，美國與越南這兩個曾經兵戎相見的冷戰對手，將出現極大的關係改變，拜登政府正在與越南政府進行戰略合作關係協商，美國為了拉攏越南，可能會出售越南F-16戰鬥機。

知情人士表示，華盛頓和河內之間的協商，可能會在明年才會達成協議，美國有意提供越南美製武器，以完善華盛頓和河內的戰略伙伴關係。鑑於越南與北京在南中國海有難以調解的矛盾，拉攏越南，可以增加美國在印太地區的戰略籌碼。

該交易仍處於早期階段，具體條款尚未敲定，而且其中的技術問題與歷史因素，都可能使交易不會達成。

另一位不願透露姓名的消息人士稱，華盛頓正在考慮制定特殊融資方案，以幫助資金短缺的河內，能夠買的起昂貴的美製武器，並擺脫對俄製武器的依賴。

關於路透社的報導，白宮和越南外交部沒有正面回應，僅表示雙方都有意改善關係。

美國外交官員說：「我們與越南正在建立富有成效與前途的安全關係，我們確實可以協助他們，更好地監控其領海，也許是海上觀察機，或是一些平台監視系統。」

「作為美國政府，我們創造性地思考，如何為越南提供更好的融資選擇，讓他們獲得對他們真正有用的裝備。」

這位外交官沒有提到出售越南F-16戰機，而是提到海上觀察飛機，顯然美國希望幫助越南有效掌握南中國海。

這交易必然會激怒中國大陸，越南和大陸之間，長期存在的南海領土爭端，這也解釋了越南為何尋求建立海上防禦。

本月早些時候，美國總統拜登訪問越南，這次外交轉變，標誌著越戰結束近半世紀後的急劇轉向。自2016年美國解除對越南的武器禁運以來，美國對越南的國防出口，僅限於海岸防衛隊船隻和教練機，做為社會主義國家，越南主要的武裝是俄羅斯提供，佔了約80%。

除了禁運以外，購買美國武器的主要障礙是價錢，設備培訓也是如此，這也是該國在過去十年中，購買的美國武器不到 4 億美元的主因。