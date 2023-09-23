婁峻碩在演唱會上脫掉上衣，展現精壯身材。（羅永銘攝）

婁峻碩在演唱會上脫掉上衣，展現精壯身材。（羅永銘攝）

曾沛慈（左）串通黃偉晉出場幫婁峻碩補慶生，氣氛歡樂。（羅永銘攝）

曾沛慈（左）串通黃偉晉出場幫婁峻碩補慶生，氣氛歡樂。（羅永銘攝）

婁峻碩今（23日）晚首登北流舉辦「上漲」演唱會，不僅請來3位嘉賓曾沛慈、派偉俊以及香港小天王Tyson Yoshi助陣，他更在演唱新歌〈Runner Runner〉時大方脫了！全場歌迷瘋狂尖叫，氣氛沸騰到最高潮。

婁峻碩與曾沛慈因為《嗨！營業中》第2季節目結緣，今首度同台合唱〈深淵〉，唱完後婁峻碩一度站上椅子，要曾沛慈「妳不要過來，妳穿那麼高的鞋子」！曾沛慈則「藏一招」突然丟出驚喜：「我難得來北流，我要搞一點大的！」此時黃偉晉「亂入」推著蛋糕出場，並帶領全場高唱生日快樂歌，幫日前剛滿30歲的婁峻碩補慶生，讓婁峻碩當場驚呆。

婁峻碩驚訝問黃偉晉：「你不是說你不能來？」兩人張開雙臂大擁抱，身穿背心的黃偉晉則搞笑說：「我知道你愛大奶，我來露大奶給你看啊，而且我現在的奶比曾沛慈大吧！」逗樂全場。

在大家祝賀下，婁峻碩許下三個生日願望，他表示一來希望身體健康、平安順利，「上漲」演唱會舉辦海外場，更希望「五堅情」展開歐美巡演，然後能辦一個音樂祭。

婁峻碩首度大型演唱會，祭出勁猛歌單、超狂嘉賓、自傳式視覺及「上漲」情境式互動舞台共4大驚喜亮點，連換6套舞台戰袍更誠意滿滿。而他先前答應歌迷會「露肌」，今晚果然兌現支票，在演唱新歌時無預警脫掉上衣，展現精實身材。他胸腹肌線條分明，麒麟臂、人魚線更一次大放送！

他笑問歌迷，「你們知道我為什麼安排脫衣服嗎？因為我原本以為黃偉晉真的不會來，我真的是為了你們啦！」自爆最近忙拍戲，同劇演員曹佑寧身材太好又吃不胖，所以他都不敢吃東西。

其實婁峻碩私下非常努力，演唱會最後一個月來，他每天運動1小時，同步嚴格飲食控制，只吃蛋白質食物，練出體脂肪12的精壯身材。今現場4000名粉絲滿座，氣氛嗨爆。婁峻碩女友焦凡凡、星友吳卓源、孫盛希、大元、李玉璽、KID皆到場觀賞。