英國一項研究顯示，感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）住院治療的病患有1/3於多個月後出現多重器官異常的狀況。這項發現可能有助於瞭解難以捉摸的長新冠（Long COVID）症狀。

法新社報導，全球預估有數以百萬計的人苦於長新冠症狀，他們首次感染COVID-19後，仍持續一段長期間有呼吸急促、容易疲倦和腦霧等情況。

然而，很多情況包括COVID如何導致這些症狀，仍不得而知。

這項研究結果發表在醫學期刊「刺胳針呼吸醫學」（Lancet Respiratory Medicine）。報告作者表示，這代表在協助長新冠患者方面又「邁進一步」。

這項研究首次利用「核磁共振造影（Magnetic Resonance Imaging, MRI）檢視感染COVID住院病患的大腦、心臟、肝臟、腎臟和肺臟等器官。

這項研究將2020至2021年間英國境內259名COVID住院成人病患，和一個由52名從未感染COVID成人組成的控制組，比較器官掃描的結果。

研究發現，近1/3的COVID病患出院平均5個月出現一個以上器官異常的現象。

研究顯示，感染COVID住院病患罹患肺臟異常情況高了14倍，大腦異常情況則高了3倍。不過，研究人員表示，心臟和肝臟似乎較具韌性。

大腦的異常包括較高比例的腦白質病變，腦白質病變和輕微的認知衰退有關。

肺臟的變化則會看到瘢痕形成和發炎跡象。

這項研究報告的第一作者、牛津大學副教授拉曼（Betty Raman）在線上記者會上表示，擁有多重器官異常的病患通報嚴重精神和身體損傷的機率多了4倍，這使得他們無法從事日常活動。

這項研究進行的時間是在疫情初期，當時尚未推行疫苗接種，以及感染人數未達群體免疫以前。

研究也未涵蓋病情較輕微的Omicron變異株。這款病毒株仍是全球疫情的主流病毒株。

和控制組相比，COVID組的年齡雖然較高，整體來說比較沒那麼健康，但研究人員根據這些差異調整研究發現。

研究報告共同作者之一英國列斯特大學（ Leicester University）教授布萊特靈（Christopher Brightling）

說，這項研究提供了關於感染COVID後住院病患器官變化的「具體證據」。

未參與這項研究的哥倫比亞大學肺部疾病專家鮑德溫（Matthew Baldwin）在醫學期刊刺胳針（Lancet）的一篇評論文章中表示，「這些結果顯示長新冠並非由集中在單一器官的嚴重缺陷而造成」。

「而是不同器官的兩種或兩種以上異常的交互作用可能會對產生生理缺陷帶來加法或乘法效應，進而導致長新冠的症狀。」