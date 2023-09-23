歐洲聯盟執行委員會（European Commission）副主席杜姆布羅夫斯基斯今天在上海一場會議上表示，歐盟無意與中國脫鉤，但若歐盟的市場開放性遭到濫用，就有必要保護自己。

路透社報導，兼任歐盟貿易事務執委的杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）正在中國進行為期4天訪問，行程包括25日在北京參加第10次中歐經貿高層對話。時值雙邊尋求讓彼此在地緣政治與貿易事務上的緊張情勢降溫。

自從俄羅斯全面侵略烏克蘭後，北京與莫斯科的交好使得歐中關係緊繃，又因歐盟推動降低對中國經濟的依賴而雪上加霜。歐盟執委會上週更宣布，要調查中國電動車受國家補助的傾銷問題，以決定是否祭出關稅懲罰。杜姆布羅夫斯基斯此趟訪問，尋求改善雙邊經濟關係平衡。

杜姆布羅夫斯基斯在年度外灘金融峰會致詞時表示，去年歐盟與中國的雙邊貿易額創下歷史新高，但「非常不平衡」，歐盟對中國的貿易赤字達到近4000億歐元（約4261億美元）。

他說：「歐盟的創建原則之一，是在成員國間創造一個公開市場。我們也致力於推動自由公平的全球貿易，而這裡的關鍵字是公平。」他以歐對中貿易逆差為例，表示「當歐盟的開放性遭到濫用時，歐盟也有必要保護自己」。

杜姆布羅夫斯基斯指出，「這意味我們在戰略上對一些精選戰略產品的依賴要極小化」。但他強調，歐盟的經濟戰略焦點是放在去除風險而非脫鉤，「歐盟沒有和中國脫鉤的意圖」。