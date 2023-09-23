日本美女YouTuber「YUN」熊崎優美曾是女偶像，為了替亡父還債，轉換跑道當網紅，菲日混血的甜美外貌成功獲大票粉絲，頻道有超過89萬訂閱。熊崎優美日前分享自己懷孕時的一段影片，小抱怨買傢俱後送貨員不幫她搬進屋內，還說對方態度冷淡；怎料，引來網友撻伐，讓她趕快道歉將影片改不公開。

熊崎優美今年5月和男友Silk Road結婚，隔2個月宣布懷孕喜訊，最近她在頻道上分享有關她懷孕時的日常；熊崎優美表示不久前買了傢俱，之後收到3個用大紙箱包裝的商品，當下她詢問送貨員能否替她搬進屋內，「因為我懷孕了」。

不過，原本有一名送貨員很親切，但另一名疑似是領班的出面拒絕，直言這不是他們的義務，「我們無法幫忙，您可以打電話找人幫忙或是自己想辦法」，說完後送貨員就離開。熊崎優美受傷地說，「我只是希望他們幫我搬進來，他們太冷淡了吧」。

意外的是，熊崎優美影片曝光後網友態度一面倒撻伐，指出「送貨員本來就沒有提供搬入屋內的服務」，甚至有人批評她白目。熊崎優美被罵後立刻在推特道歉，承認言行輕率，也將惹議的影片設為不公開。