屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」昨天（22日）傍晚驚傳爆炸，造成包括4名勇消及3名員工不幸罹難，另有3名員工失聯，消防人員今晚仍持續搜救行動。明日預計將到2樓搜索，由於2樓天花板已經坍塌，搜救有一定困難度，但仍會持續搜救，直到找到3位失聯者。

第一大隊大隊長陳奕表示，目前維持49車115人於現場持續搜救，另外還有9輛怪手3小山貓正在作業，目前先處理1樓環境及處理明火，明日會前進2樓，由於3位失聯者為同部門都是在2樓，明日會加強搜索，雖今晚有名消防同仁先在2樓查看，但仍未發現失聯者。由於2樓天花板已經坍方往下陷，因此懷疑失聯者可能被壓住，但2樓還有其他化學物質，有一定的危險性，因此會陸續會進行移除，希望能找尋失聯者。

至於今日最後找到第4位失聯消防員，因位置跟之前3位隊員發現的地方蠻接近，加上有鋼瓶，因此研判為第4位消防同仁，還是得透過DNA比對確定身分，現場會持續進行搜救直到隔日早上，明日則會加強搜索2樓射出部門。

這場惡火燃燒近28個小時，火勢於23日晚間9點56分撲滅，但搜救工作仍持續當中。