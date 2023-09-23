資本額僅50萬的超思之所以能進口巴西雞蛋，有人傳出是因為超思的女兒是日本最大的雞蛋商「伊勢蛋品」特助，雲林縣菜農林佳新表示，「伊勢蛋品」在去年已經進入債務清算更生的階段。農業部總說：「超思能進口巴西雞蛋，就是符合農委會的資格」，這資格，大家都摸不著頭緒，現在他終於懂了。

林佳新23日在臉書粉專貼文表示，這些出來幫超思、農業部出來洗地的雞蛋達人說：超思有能力購買巴西雞蛋，是因為超思的女兒在日本最大的雞蛋商「伊勢蛋品」當特助，因為有這層關係，所以很多名嘴、民意代表都說「超思」從日本人手中搶下救國雞蛋。

林佳新接著表示，他只能讚嘆偉大的超思公司，竟然能讓一個在去年宣布公司更生的「伊勢蛋品」傾力相助台灣，甚至在公司自顧不暇的階段鼎力相助？他只是認為這種外國企業無私奉獻的精神，怎麼沒有大肆宣傳，甚至來府、院授勳表揚。

林佳新指出，一個面臨債務清算的公司竟然還能在3月就協助超思緊急空運雞蛋來台。農業部部長與官員，面對疑問時總說：「超思能進口巴西雞蛋，就是符合農委會的資格」，這資格大家都摸不著頭緒，他現在終於懂了。

林佳新酸說，如果這世界有神，這應該就是神蹟的展現」，而「能展現神蹟的超思」或許這就是農業部所謂的資格，我們是凡人當然搞不懂，一個進入債務清算被法院接管更生的公司，怎能展現神蹟幫助台灣擺平巴西雞蛋，也許只有「近神之人」的陳部長才能看得通透。