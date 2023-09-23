台北市政府於今（23）日假兵役局替代役中心舉辦「112年替代役備役役男第2梯次演訓召集」，由李治安局長主持開訓典禮，內政部役政司李昊陞副司長蒞臨指導；本次除召訓市籍備役役男外，並代訓警政署、消防署及移民署等3個需用機關役男，總計316名，實施EMT-1初級救護繼續教育課程，以儲備防救災緊急救護量能。

李治安局長表示，今日替代役備役役男透過「常見創傷、急症的處置」、「止血、包紮」及「傷患搬運」等EMT-1課程的訓練，不僅役男的證照都可以延續有效，更能應用在日常生活上發揮自救救人的力量，同時強化市府救災防災工作的備援能量。

李昊陞副司長則指出，替代役役男服役期滿後身分即轉為備役役男，目前台北市列管的替代役備役役男約有3萬1千多人，明年起94年次以後役男役期恢復為1年，而替代役將納入民防系統，因此，內政部相當重視替代役役男服役訓練的質量及退役後演訓精進人員的素質，藉此儲備支援力量，以利發生特殊災變時，視需要召集服勤，輔助緊急性救護勤務，擔負起救災、醫療、治安維護等任務，確保社會持續運作。

兵役局進一步說明，台北市自105年起即依中央策頒的計畫，每年都會實施1次的替代役備役役男演訓召集，期盼透過持續的訓練課程，讓這些備役役男回到社區後成為區里的種子，可以在關鍵時期發揮功能。

兵役局直言，因應替代役納入全民防衛動員之人力，第一梯次演訓召集已結合5月4日的民安9號演習來訓練，共動用144人參演，協助輔助性軍事勤務工作執行，厚實戰時後勤救災救護能量；今日的召集實施EMT-1初級救護繼續教育課程，可以強化召訓人員對救護的認識，以利因應日常緊急事故保護親友或是未來協助救災等工作，成為國家區里緊急救護的重要支援能量。