中天戶外節目《廟口開講》23日前進桃園市慈護宮，桃園市議員凌濤表示，進口蛋傳出洗產地的問題後，農業部、食藥署、畜產會稱要聯合稽查，但到桃園市卻不敢通知地方政府，只敢偷偷摸摸稽查，「我們藍營執政的縣市，你在怕甚麼？」他也點出農業部的3次說謊，痛批有些人執政沒有良心，連食安都要上下其手。

凌濤表示，前幾天畜產會說要7縣市聯合稽查，隔天桃園市政府到蘆竹、觀音等地的冷鏈廠稽查，但農業部不派人、食藥署不派人，是桃園市都發局、法制局、衛生局自己做聯合稽查，而當天農業部、食藥署偷偷摸摸跑到龍潭的一家冷鏈廠，完全不敢通知桃園市政府的官員，但是中央到屏東、高雄稽查時，都找地方政府一同稽查，「我們藍營執政的縣市，你在怕甚麼？是擔心現場稽查發現產地、有效期全部都疑點重重，會被我們抓包」。

凌濤指出，農業部有各種版本的理由，但卻無法回答３個關鍵問題，最後都變成在說謊：說謊一，農業部從一開始稱巴西進口的蛋有包膜能放120天，但被台農蛋品董座打臉，到最後農業部自己的內部文件也承認，這批巴西蛋根本沒包膜。

凌濤續指：說謊二，巴西的雞蛋商說有效期是90天，這是從到海關才開始計算，沒有加上從內陸運送到港口的時間，而合約上寫的有效期限是110天，農業部聲稱是120天，早就過期的蛋還給民眾吃，合約都寫110天，農業部還雙謊、詐欺稱是120天。

而農業部說謊的第三件事，凌濤說，農業部稱進口蛋液沒有流向市場，但也被桃園市衛生局抓到，產地標示台灣的蛋液，裡面有美國、巴西、台灣等多個來源，差點就流入市面供糕餅業者和團膳使用，幸好被桃園市府擋下來，才有後續台中市長盧秀燕要求中央提供資料。

凌濤也向台下鄉親說，「我們站在天上聖母前面說話，要對自己的良心負責，但有一群人，他們執政沒有良心，光電上下其手，連民眾最在乎的食品安全都要上下其手」；他也點名前農業部長陳吉仲，豬肉漲價、缺蛋都不哭，但講到他家種紅豆、講到自己升官當部長，他就潸然淚下變成「哭包部長」，但陳吉仲下台了，這件事情還沒有結束。

凌濤說，現在關鍵的問題是蛋的流向，上一批流入市場的進口蛋，搞不好都已經臭掉，「可是檢驗需要時間，大家給我們時間，我們一顆一顆為大家逐顆檢驗，如果找到有臭蛋，我們替大家求償，農業部要負責、蔡英文也要負責」，中秋節只希望豬肉、雞蛋能讓民眾吃得安心，這是最卑微的心願。