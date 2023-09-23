What a pitch. Now we know where you get it, @BrusdarGraterol. 😳 pic.twitter.com/wO5gi9p39D — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 22, 2023

道奇牛棚大將葛雷特洛（Brusdar Graterol）相隔7年，終於第一次見到母親伊絲瑪莉亞（Ysmalia），美國因近期放寬對委內瑞拉的制裁，道奇成功邀請葛雷特洛的母親到球場開球，母子相逢感動了現場上萬名觀眾。

22日伊絲瑪莉亞首次踏上道奇球場，由葛雷特洛擔任接捕捕手，讓人感到驚訝的是，和一般開球嘉賓不同，伊絲瑪莉亞是站在離本壘距離較遠的投手丘開球，投球揮臂也相當確實，將球精準送到葛雷特洛德手套中。根據《Spectrum SportsNet》報導，伊絲瑪莉亞曾經是壘球好手。

開球當天葛雷特洛並未出賽，21日面對老虎，他投1局無失分，送出1次三振，在場邊觀戰的伊絲瑪莉亞欣喜落狂，葛雷特洛透過翻譯說，「這太不可思議了，我一直想在媽媽面前投球，尤其是我今年擁有好表現，能讓她出現在這裡，我感到非常高興。」

包含康雷（Tommy Kahnle）、金柏若（Craig Kimbrel）等人，道奇本季出走多名牛棚大將，所幸葛雷特洛今年繳出生涯年數據，65場出賽投了64.1局，拿下4勝2敗，自責分率1.26、46次三振、7次保送都是生涯單季最佳。