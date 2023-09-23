車雄基粉絲見面會現場有如同樂會般的歡樂。（ONINN ASIA提供）

21歲韓國男星車雄基因參加人氣選秀節目《BOYS PLANET》備受關注，近日以個人身份挑戰海外首場見面會，第一次來台，今（23日）晚間在台北三創Clapper Studio舉辦「2023 WOONGKI's WORLD TRAVEL in TAIPEI」粉絲見面會，除了大跳男女團舞，他也透露昨晚去夜市挑戰了臭豆腐，形容「看起來很好吃」，但沒想到吃一口就宣告失敗。

車雄基今以Seventeen〈Very nice〉揭開序幕，也用中文提前預祝大家「中秋節快樂」並撒嬌喊「抱我」，此外還精心準備隨機舞蹈的橋段，熱跳ITZY、LE SSERAFIM、IVE、NCT、EXO等前輩們的夯曲，以及展現表情妖精功力的五連拍，便利貼橋段也是有問必答，自拍、點歌都福利送好送滿，可愛活潑的互動讓現場有如同樂會般的歡樂。

活力滿滿的車雄基趁著昨天工作後的空檔，把此行的願望清單一網打盡，除了台北101拍照、美麗華摩天輪之外，去了夜市吃平價的鐵板燒，在台灣工作人員慫恿之下甚至還挑戰臭豆腐，他在見面會上表示「看起來就很好吃啊」，邊說邊重現「夾了一塊放進嘴把後就停止」的動作，逗趣的表情讓現場笑聲連連，他也聽說有台灣粉絲特地準備了應援咖啡廳「宇宙火箭隊台灣分部」，於是便向主辦單位提出想去的要求，到現場給驚喜的同時也親自感謝台灣粉絲的支持。

活動最後他再度感謝台灣粉絲的支持，許願希望能很快再和大家見面，他預計明天離台，班機不公開。