2024總統大選是否「藍白合」，備受外界關注。媒體人吳子嘉公布搭配競選民調，指出民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜的「柯侯配」可以贏民進黨賴清德、蕭美琴的「賴蕭配」1.7個百分點，證明「藍白合」的理論是正確的。

吳子嘉23日在《董事長開講》網路直播節目中公布搭配競選民調，柯侯配在6月時44.4％，9月份是43.2％；賴蕭配在6月時38.3％，9月份是41.5％。這證明「藍白合」的理論是正確的，柯侯配可以贏賴蕭配，藍白合會贏民進黨1.7個百分點。

至於侯柯配，在6月時為40.9％，小輸賴蕭配的41.1％；侯柯配9月份為41.8％，輸給賴蕭配的43.4％，賴蕭配領先侯柯配1.6個百分點。

媒體人單厚之點出，柯侯配跟侯柯配的民調其實差距很小， 6月時侯友宜的狀況不好，現在就比較好一點點 。而這份民調也發現，認為必須政黨輪替、或一定要非綠執政，也就是說，要在野3人整合的氣，也愈來愈弱。而現在的狀況對柯文哲比較不利，因他原本的利基弱調了，他原本在年輕人這塊，是最強的。