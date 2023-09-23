36歲秦姓越南籍工人，昨天（22日）下午在台中「綠美圖」工地，從6樓高的鷹架墜落不治，網路爆料秦是因為躲避移民署查緝才會失足，對此移民署晚間澄清，近期並未派員至綠美圖執行查緝勤務，工地業者也證稱秦疑似心情不佳尋短，目前已由檢警相驗釐清死因，強調網路流傳的影片並非事實，民眾不要輕信、轉傳以訛傳訛。

事件發生在22日下午近5點鐘，工地工人告訴警方，當時工程施作告一段落，大家都準備要收工了，在清點人數時發現少了1人，便到工地中尋找，見到秦姓移工獨自坐在第7層鷹架（約6樓高）處，便趨前要帶他下樓，未料秦男不願意掙脫同事的手，接著就墜落落樓下，送醫後傷重不治。

移民署駁斥越南移工失足的網路爆料。（本報資料照片）

23日有網路謠言，指秦是為躲查緝才失足，對此移民署嚴正駁斥，流傳影片為不實訊息勿再以訛傳訛。另強調本署執行查緝勤務，首重同仁及移工安全，也呼籲移工朋友珍惜生命，移民署外來人士在臺生活諮詢服務「1990馬上幫您」熱線提供多語服務，協助外來人口一起解決問題。

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