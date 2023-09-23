屏東科技園區明揚國際公司高爾夫球工廠22日晚間發生大火，截止目前這起意外總共釀成7死、102傷、仍有3人失聯。意外發生時，屏東各醫院都緊急召回醫護人員，以收治大量傷患，還有許多請產假、育嬰假的同仁都立即跑回醫院幫忙，甚至有群在台南受訓的護理師，接獲消息後，立刻開車飆回醫院，期間還超速，院方得知消息後，也霸氣表示「會幫忙繳納罰鍰！」

由於屏東爆炸案發生突然，縣府22日晚間緊急啟動大量傷患應變機制，距離事發地點最近的屏東榮總醫院也全力投入救治，將所有能動員的人力全數叫回。

屏東榮總醫院院長吳東霖也於稍早表示，醫院共收治35名傷患，目前有3名傷者送加護病房救治中、1名越南籍移工有機會轉到一般病房，而另名女性傷勢較嚴重，仍需持續觀察。

吳東霖也說，當時還有許多人員沒下班，一得知消息後，都全力投入救援工作，還有許多請產假、育嬰假的同仁都立即跑回醫院幫忙，甚至有群在台南受訓的護理師，接獲消息後，因擔心醫院內醫療量能不足，所以立刻開車飆回屏東，期間還超速遭開罰，但他也承諾院方會幫忙繳納罰鍰。

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