美國陸軍肯塔基州坎貝堡(Campbellsburg)第 502 步兵旅戰鬥隊、第2營的士兵們，剛剛換裝第1批6.8公釐的步槍與班用機槍，這是美國陸軍自越戰時期換裝5.56公釐武器之後，再一次出現劃時代的槍支革命。更大的口徑將有更大的制敵力，但是又不至於過於影響攜彈量。

陸軍識別(ArmyRecognition)報導，這是美國陸軍提出的「下一代班用武器」 (NGSW)計劃的最後一步，其中又分成「下一代小隊武器-步槍」(NGSW-R)，也就是步兵的主要武器；以及下一代小隊武器-自動機槍（NGSW-AR），也就是攜彈量更大，可以持續連射的班用機槍，一個步兵班裡大約配備2把。

坎貝爾堡的第 502 步兵旅戰鬥隊第 2 營，被選為第一個接收這些最先進武器的部隊，在接下來的幾星期，這些士兵將接受嚴格的訓練和測試，以熟悉新槍的效能。。

目前美軍的主要步兵武器，都採用5.56公釐口徑，這是從越戰時期，為了增加攜彈量，也減少槍支後座力，確定引進以AR15為基礎的氣體自衝式武器M16步槍，在經過初期的適應不之後，美軍逐步適應這種「口徑雖小，制敵效果強」的子彈，並且也推廣到北約各國，成為北約制式子彈。包括現在的M4A1卡賓型戰鬥步槍，以及M249班用自動武器，都是5.56公釐。

然而，新一代的的防彈設備推陳出新，這使的5.56公釐子彈制敵能力受到質疑，到了2019年初，美國陸軍正式宣佈NGSW下一代班用武器計畫，經過數個月的討論，新武器決定採用6.8公釐子彈。美國陸軍解釋，它在射程、精度和終端彈道方面，都取得最佳平衡。

2020年，美國陸軍選定德國槍廠西格-紹爾(SIG Sauer)的XM7 自動步槍，以及XM250輕型機槍為NGSW的原型。不過西格-紹爾不能全部獨攬槍支與彈藥制作，必須授權出去。Vortex Optics受託生產瞄準具，溫徹斯特(Winchester Rifle)被指定生產子彈。

隨著第 502 步兵旅戰鬥隊第 2 營的士兵們獲得新槍，全世界的軍事分析師與軍事愛好者們，都將密切關注他們的訓練和測試課程結果。就如當年5.56公釐子彈逐步成為北約制式子彈，如果NGSW的試驗表現不錯，那麼6.8公釐也將會成為新一代北約槍械的規格。