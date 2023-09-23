喜劇電影《他馬克老闆》即將上映。導演瞿友寧23日下午率主演盧廣仲、曾國城、包偉銘、江齊現身影城，擔任「一日店長」近距離將電影票交到觀眾手中。在4位明星加持之下，活動未開始已有粉絲大排長龍，票券在1小時內售罄，盧廣仲感謝粉絲力挺：「謝謝大家，希望大家也都能當自己生命的店長，生意興隆。」

「不老男神」包偉銘久未在公開場合現身，難得亮相就是為了替自己主演的電影站台。這是他出道41年來首部大銀幕作品，包偉銘坦言，演出《他馬克老闆》是他在《跑跑跑》之後，人生新的里程碑，在片中演的一位「機車的老闆」，當場被曾國城虧：「本色演出！」他立刻打趣反駁：「誰本色？賤人，沒禮貌！」導演瞿友寧笑回：「看來兩位現在還離不開角色！」

曾國城認識包偉銘快30年了，《他馬克老闆》卻算是兩人第1次在演出上正式交手。曾國城坦言：「從我多年研究劇場和表演的經驗來說，他的表演方式全然充滿著江湖歷練，這種笑裡藏刀的反派形象很適合他。」包偉銘則笑回：「曾國城是個戲精，一不小心被他吃掉，我所有精華、精髓、精益求精都被他吸走！真的，被他吸走，不騙你！很會吸，也很會帶。」

曾國城很感念當年首次主持節目《黃金傳奇》時，包偉銘就非常支持他，直呼是「非常親切的前輩」話鋒一轉又笑說：「尤其是他人生的下半場，活得這麼精彩這麼甜蜜，讓人好生羨慕。」更大讚包偉銘凍齡、保養超好，因為有愛情的滋潤，包偉銘笑回：「沒錯！就如他所說的愛情的滋潤。城城也可以做到的。」