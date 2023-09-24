大陸女星沈樵是一名專業裸替女演員，曾替范冰冰、趙麗穎等人替身演出激情戲，但敢脫又敢演的她2年前自稱賺不到錢，決定退出演藝圈，卻跑去拍不雅影片遭逮捕入獄。近日有影迷在電影《刀尖》預告中，發現一場床戲替身就是沈樵；網友也挖出，原來沈樵今年8月左右已低調出獄，更宣布之後會老實做人，「當替身比拍片安全」。

沈樵在2021年5月底宣布退出演藝圈、不當裸替了，原因是賺不到錢，還表示接受明星夢碎；怎料，不到幾個月沈樵就因為自導自演淫穢影片，還在網路上散播，遭到警方逮捕後，被判了2年刑期；不久前網友發現沈樵已低調出獄，她本人也在微博發文吐露這些年自己錯得多離譜。

文中沈樵後悔地說，原本待在北京好好拍戲能混口飯吃，卻三心二意跑去拍大尺度不雅片，「失去了做人最基本的底線與德行，被老天懲罰坐了兩年牢」，不只坐牢還要罰錢，自己面臨人財兩空的狀況。不過，沈樵說將來自己會老實點，要踏踏實實拍正經電影，自嘲「當替身比拍片安全」。

沒多久有不少影迷注意到男星張譯新作《刀尖》，裡面有激情床戲，看得出來裸替就是沈樵，還挖出沈樵曾擔任替身的作品，發現她曾幫多位知名女星當裸體替身，像是范冰冰、趙麗穎、徐冬冬、佟麗婭、霍思燕和殷桃等，是一名專業的裸替女演員。