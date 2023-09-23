從兒童到成人，香蕉深受各個世代的喜愛，1年更可創下250億美元（約新台幣8096億元）商機！而聯合國糧農組織（FAO）統計數據顯示，全球最大香蕉生產國就是位於亞洲的印度，但印度在全球香蕉出國口的排行榜上，卻連前15名都擠不進去。

FAO的統計數據顯示，印度香蕉年均產量達約3300公噸，把其他國家狠甩在後，約占全球產量的4分之1，同時也是全球最大香蕉消費國。中國大陸則以約1170公噸的產量，排名第2。印尼年產量約為870萬公噸，排名第3。

全球第4至第10名香蕉生產國依序為巴西（680萬公噸）、厄瓜多（660萬公噸）、菲律賓（590萬公噸）、安哥拉（435萬公噸）、瓜地馬拉（420萬公噸）、坦尚尼亞（350萬公噸）與哥斯大黎加（250萬公噸）。

在2022年，全球前15大香蕉出口國，就佔了出口總量的85.7%。以出口金額來計，穩居第一的厄瓜多，香蕉出口金額高達35億美元，高出第2名的菲律賓（11億美元）一大截，第3名至第5名則分別為瓜地馬拉（10.7億美元）、哥斯大黎加（10.2億美元）與荷蘭（7.955億美元）。

分析指出，印度生產的香蕉大部分都供應國內市場，出口很少。除了國內消耗量大，物流也是一大障礙。由於印度香蕉成熟期早，只能承受短時間運輸，加上溫度控管等複雜流程，都阻礙了印度香蕉的出口。