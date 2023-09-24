前進機場準備搭飛機，在航空公司櫃檯完成報到手續之後，下一個重要環節就是安全檢查，安檢站點常見大排長龍景象，被迫花不少時間排隊等候。一名旅遊專家透露，就算無法選擇離峰時段搭機，只要注意3大要點，就能有效避免在安檢環節遇上「塞車」，其中一項就是注意航班表的疏密程度，人人都辦得到。

英國《太陽報》報導，旅遊通訊The Detour主編馬克露（Katy Maclure）在高端旅遊雜誌Condé Nast Traveler發表＜機場安檢通關終極指南＞一文提醒讀者注意3大要點，有助於避免安檢大排長龍，加速通關：

一、提前針對安檢事項做準備：旅客抵達安檢關卡之前，機場多半會以告示提醒檢查重點，例如水壺清空、口袋清空、皮帶卸除之類，隨身攜帶的液體容器最好事先放進透明夾鏈袋。如此一來，不僅替自己節省時間，也可免讓其他排隊旅客陷入漫長等待。

美國聯邦運輸安全管理局宣導機場安檢手提行李注意事項。

二、避開航班密集時段：首先，避開繁忙時段的航班，安檢遇上大排長龍的機率最低，不過偶爾難免遇上延誤。其次，旅客無法控制排隊人龍的長度，但可提前查看有多少航班在同一時間起飛，自主避開人潮洶湧的時段。如果自己搭乘的航班避不開尖峰時段，記得要為安檢環節預留更多時間。有多款App提供世界各地機場平均等待時間或估算安檢隊伍長度，可以參考。

三、部分機票提供快速安檢：有些航空公司會針對購買高價機票旅客提供優先或快速安檢，例如英國航空在倫敦機場為頭等艙與Club Europe、Club World兩種經濟艙的旅客提供快速安檢通道，美國達美航空、捷藍航空、聯合航空也針對部分旅客提供這項服務。

《太陽報》指出，此前也有其他旅遊專家分享觀察心得指出，選擇排隊安檢隊伍時不妨向左轉，因為多數人是右撇子，轉彎時下意識選擇慣用手方向，因此左邊的隊伍人數可能比較少一些。