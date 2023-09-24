嘉義番路阿里山腳下的「曙光玫瑰莊園」，最大特色是匯集全球各地數百款玫瑰，並以「樹玫瑰」方式全面有機或溫室種植，讓這裡成為一個一年四季、不論晴雨都能看見珍稀樹玫瑰的輕柔空間。所謂樹玫瑰就是把原本灌木形態的低矮玫瑰，嫁接到抗病力強的薔薇砧木上，從此這玫瑰會以「樹的型態」生長，壽命更長、樹形更美，原本不適合台灣氣候的特殊玫瑰品種也能因此扎根，並可全年開花。

曙光玫瑰園主人鄭宇超愛上玫瑰香氣，園區裡有著來自世界各地玫瑰品種，都被照顧得很好。（攝影：陳志東）

人稱「超人」的玫瑰莊園主人鄭宇超，約10年前與妻子攜手打造這片玫瑰園，除了利用有機玫瑰開發玫瑰冰淇淋、玫瑰花茶、繽紛玫瑰蜜釀、玫瑰純露等伴手禮與現場享用產品外，更有趣就是導覽聞花香。由超人領隊，看著他手持剪刀，經過每一株玫瑰前會細細介紹，眼前綻放的也許是香氣濃郁的「秋日胭脂」，也許是花型優美的「聖保祿二世」或「茱麗葉」，此時超人會毫不猶豫剪下，送到面前讓大家品聞其優雅花香，他說：「這些玫瑰的生命並沒有因為被剪下而消逝，而是會在我們之間留下無比純淨香氣，不停傳遞與延續。」

曙光玫瑰莊園大廳空間展售許多食用玫瑰的產品。（攝影：陳志東）

滋味很好的玫瑰花瓣冰淇淋是曙光招牌。（攝影：陳志東）

人數與時間充足的話，可以預約導覽加玫瑰花瓣巧克力手作體驗。（攝影：陳志東）

店家資訊

曙光玫瑰莊園

地址：嘉義縣番路鄉新福村大庄1-16號

電話：05-259-2932

時間：09:00-17:00

FB：曙光玫瑰莊園

費用：入園自由參觀，抵消費100元。20人以上可預約導覽解說，或導覽＋玫瑰巧克力手作體驗250元。

（本文摘自《行遍天下9月號369期》）