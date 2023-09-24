羅山村過去以泥火山最為著名，泥火山豆腐更是旅人到此必嚐的特色美食，而除了豆腐，羅山村還有什麼特色呢？鮮少人知道羅山村過去是臺灣製作斗笠的主要產地，只是隨著產業沒落，竹林也閒置荒廢。為了加深羅山村旅遊的深度，今年初在居民與羅山社區發展協會互相協力的支持下，曾經荒廢的一整片竹林，蛻變成宛若武俠電影裡的場景─「里山竹林散步道」。
步道由石階構成，蜿蜒地穿過疏伐後的竹林，漫步其中可見隨風飄逸的竹林、一旁的湖景以及遠方的羅山瀑布，此外為了活化竹林，羅山村致力透過合作的方式，重新賦予竹子的產業價值，除了竹編製品外，竹炭、竹醋液等產品也深受遊客喜愛；步道的修築也串連起周邊泥火山、大魚池等景點，如同一條珍珠項鍊，讓羅山村的旅遊能量能繼續在縱谷間閃閃發光，既實踐了資源永續發展的目標，也讓產業與在地發展能持續共好。
INFO｜羅山遊憩區
地址：花蓮縣富里鄉9鄰東湖39號
電話：03-8221725
開放時間：08:00-17:30
廁所：有
本文作者：陳佩吟
(本文摘自《花蓮趣》46期)
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