李碧華是80年代當紅的玉女歌手，代表作品《浮水印》、《心雨》等，婚後退出歌壇逾20年，仍被大批歌迷惦記。上月，李碧華趁兒子放暑假期間，一起去希臘度假，61歲的外型沒太多變化，且氣色絕佳，讓粉絲看得又驚又喜。

一名與李碧華認識多年的女網友，18日在臉書粉絲團分享李碧華2023希臘旅行筆記，「今年八月兒子放暑假，我們倆計劃了一趟希臘之旅，本來考量希臘正是熱浪來襲的時刻，但想到學生時代拜讀希臘神話故事，對希臘的古蹟的嚮往，報了旅行團，我們踏上了希臘之旅！」

61歲李碧華樣貌凍齡。（圖／FB@李碧華粉絲團）

照片中，李碧華戴著帽子、墨鏡，身穿輕便服裝，站在古希臘的表演廳前，對著鏡頭露齒笑，氣質跟年輕時一樣純樸、甜美，更驚人的是，61歲的膚質白皙、光滑，沒有明顯的歲月痕跡，保養功力一流，粉絲看了驚呼：「碧華姐都沒變，氣質美女」、「碧華小姐還是很年輕好美哦」、「碧華姐風華依舊不減當年」。

此外，李碧華也向粉絲分享她旅行的所見所聞，指出古代沒有麥克風，所以古希臘表演廳的特殊建築設計，就算坐在後排的觀眾也能清楚地聽到表演者的聲音，以及神廟建築大部分是以雅典娜女神的故事為題材，讓粉絲隔著螢幕也能目睹古希臘的建築之美。

李碧華拍下古希臘神廟建築。（圖／FB@李碧華粉絲團）

李碧華和先生除了有兒子，還育有一名女兒陳若妍，組成好字。值得一提的是，李碧華夫婦栽培女兒赴美念音樂製作，且陳若妍有遺傳到母親的好基因，不但長得亭亭玉立，還有一副好歌喉，2年前參加選秀節目《聲林之王3》海選，音質清澈、外型甜美，令人印象深刻。

李碧華走紅於80年代。（圖／中時資料照）

李碧華與先生的訂婚照。（圖／中時資料照）

註：該圖文獲李碧華閨密同意刊登於《中時新聞網》，未經授權請勿轉載。