好萊塢巨星休傑克曼（Hugh Jackman）過去是專情典範，和大他13歲的太太黛博拉李（Deborra-Lee）相守27年，每逢重要節日和結婚紀念日都不忘看到兩人合體放閃，本月16日卻閃電宣布離婚，傳聞分開主因是與新冠肺炎疫情有關，但美女醫師黃宥嘉則在節目上認為，其實全球疫情趨緩已久，她不認為是主要原因，她發現兩人所領養的小女兒今年剛好成年，推測兩人應該是計畫性離婚。

休傑克曼當年和黛博拉李認識時，自己還是不出名的演員，而已經走紅的黛博拉李卻不計較名氣願意和他在一起，成為休傑克曼認定對方主因，兩人曾計畫生育，然而因黛博拉李兩次不幸小產，使兩人放棄計畫，決定改為領養小孩，一位是現年已經23歲的兒子Oscar Maximillian、一位是現年18歲的Ava Eliot。

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聽聞休傑克曼閃電宣布離婚，黃宥嘉最近在《新聞挖挖哇》表示，她覺得休傑克曼和黛博拉李過去曬恩愛的方式就很不尋常，女方還常用「直銷式」喊話鼓勵休傑克曼「今天很好，我們明天會更好」，她認為休傑克曼之所以愛上黛博拉李的主因可能是童年缺少母愛，兩人五月才慶祝結婚紀念日，如今閃電離婚，讓黃宥嘉忍不住質疑之前的曬恩愛可能也是假象。

黃宥嘉醫師認為休傑克曼應該是有計畫性地宣布離婚。（圖／翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書）

黃宥嘉進一步表示，她猜休傑克曼先前可能是因為代言需要愛妻人設，才會不斷曬恩愛，主持人這時舉例福原愛跟江宏傑先前好像也是如此，黃宥嘉更補充查爾斯王子和黛安娜當年也在鏡頭前看起來很幸福，但男方最後卻替卡蜜拉戴上王冠，此外，加上目前宣布離婚的時間點跟新冠肺炎應該沒有太大關係，她也不相信依休傑克曼的財力，兩人在疫情期間沒有獨自的生活空間，她發現兩人所領養的女兒今年18歲，因此懷疑兩人應該是計畫性的、負責性的安排離婚，商量好直到孩子成年再各自經營下一段人生。