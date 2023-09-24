網紅陳沂常在社群分享時事看法，一針見血的評論常讓網友讚嘆不已，日前在臉書上發文提問：「你知道老人為什麼喜歡發長輩圖嗎」，接著吐露背後原因，竟然藏著滿滿的洋蔥。

陳沂透露自己去東歐旅行時，同團有個熱情且有著大嗓門的阿姨，每次只要拍完照就會說要去做早安圖，後來才知道她跟老公感情很好，不過老公幾年前去世後，她的情緒就開始陷入憂鬱中，至於會開始發早安圖，是為了告知擔憂她的人，自己過得很好，希望大家不用特別替她擔心，如今看到後面是佛跟蓮花的早安圖後，她都忍不住會心一笑。

對此，網友紛紛留言：「還有個原因是告訴朋友我還活著」、「這就只是在打招呼！不要覺得煩，因為會有一天就不會再出現」、「都用早安圖來判定長輩們是否安好，只是今年少了一位會發給我的老頭了」、「長輩圖有時候是一種報平安的概念」、「早安圖背後的意義好暖，謝謝妳讓我們知道」、「沒錯，就是傳達我還好著呢」、「趕快檢查哪位長輩還沒發，打電話關心一下」。

近來知名作家李昂，因為身體不適，卻又未見坐在博愛座的年輕人禮讓，而且態度還很差，因此點名台北市長蔣萬安「明訂博愛座的使用方式」，對此，陳沂指出李昂的文章，充滿各種情勒和邏輯漏洞，接著指出博愛座本來就不是為「老人」存在，是為「有需要的人」存在，倘若連結老化，不就是骨子裡認為年輕人該讓座老人嗎？