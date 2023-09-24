如果這時候還覺得特斯拉只是個賣電動車的廠商的話，那可能會錯失很多投資機會，原因是馬斯克正準備顛覆大家對特斯拉的舊觀點！

摩根士丹利（大摩）日前發布一份題為「解鎖特斯拉的ＡＩ魔力」的報告後，因其將特斯拉的股票評級從持有上調至增持，且未來十二個月目標價從二五○美元上修至四○○美元，遠高於華爾街目前共識的二六八美元，便隨之掀起市場對這家電動汽車製造商的Dojo超級電腦及人工智能抱持高度期待，進而帶動特斯拉股價大漲，究竟特斯拉Dojo是什麼？為何大摩給出高度評價？

應該可以這樣說，其實市場上還是有許多投資人認為特斯拉只是個賣電動車的業者，問題是隨著中國電動車的快速崛起，電動車銷售市場免不了一場殺價來、殺價去的腥風血雨，但偏偏大摩不這麼認為，原來馬斯克早已默默布局，打造一個讓中國電動車業者抄襲不來的超級護城河。

Dojo加速特斯拉自駕開發

首先，第一座護城河是讓電動車更聰明的ＦＳＤ自駕系統，要有強大的ＦＳＤ功能，當然就要有足夠競爭力的ＡＩ運算架構，也就是「Dojo」。回顧Dojo誕生的背景，是因特斯拉的全自動駕駛及自動輔助駕駛系統已累積了數百萬ＴＢ的龐大數據量，這些數據又以影像為主，因此需要大量的算力來訓練其自動駕駛系統的視覺神經網路。原本特斯拉是使用輝達的ＧＰＵ來加速訓練，但由於輝達H100供不應求，且單價高達四萬美元，換算僅ＧＰＵ的成本就高達數億美元，加上ＧＰＵ並不是專門處理深度學習訓練而設計的，所以在計算任務中的效率相對較低，因此特斯拉決定自建超級電腦。

進一步來看，Dojo系統規模巨大，其是由二五個特斯拉自行研發的第一晶片（D1 Chips）組成訓練磚（Training Tile），六個訓練磚組成系統托盤（System Tray），兩個系統托盤組成機櫃（Cabinet），最終十個機櫃形成一個Dojo ExaPOD。其中，每個Ｄ１包含三五四個ＣＰＵ內核，每個內核具備獨立的ＣＰＵ能力，並經過精簡以適應ＡＩ訓練任務；換算下來，單一Dojo系統擁有超過一○六萬個ＣＰＵ內核和1.1E FLOPS（每秒千萬億次浮點運算）的計算能力。

大摩的報告也指出，一個版本的Dojo最終將具有能力處理超過四○萬輛運行ＦＳＤ（全自動駕駛）特斯拉車輛的視覺數據，以訓練特斯拉的人工智能模型以及每輛特斯拉車輛內部的ＦＳＤ晶片。這正是特斯拉為Dojo所設想的，旨在加速其自動駕駛和其他基於人工智能的軟體項目。

Dojo目前已被使用來訓練新一代ＡＩ模型，這些模型能夠在更複雜的交通環境中駕駛，例如城市街道駕駛和自動泊車。特斯拉執行長馬斯克在八月底的直播中展示了特斯拉新一代全自動駕駛FSD V12，可以看到儘管車輛在非預設道路上，也能自行禮讓行人、避開路障、路口轉向；馬斯克更多次強調，試駕過程中沒有靠任何相應代碼及人為設定，完全是透過大量影片素材訓練的結果。

為了實現完全神經網路而非代碼控制，FSD V12每天從全球近兩百萬輛特斯拉車隊中，獲取約一六○○億幀影像用於訓練，特斯拉預計，未來用於訓練的影像將達到數十億幀。這種訓練法好處是全部數據均來自真人，而人類約七○％訊息是通過視覺感知獲取的，這也是特斯拉為汽車計畫的方案，駕駛技術會採用最人性化、最像人類思考模式來駕駛。對此，大摩認為，若Dojo能讓電動車「看到」及「做出反應」，這項技術將為特斯拉帶來巨大優勢，並將推動特斯拉自駕計程車（robotaxis）及軟體服務的普及，從而帶動公司市值提高近六○○○億美元或七六％。

特斯拉已於今年七月開始生產Dojo超級電腦，且計畫二四年將再投入十億美元；而根據算力預期圖顯示，特斯拉的算力將進入快速增長期，預期明年二月算力規模將進入全球前五，明年十月算力總規模將達到100 Exa-Flops，相當於三○萬顆A100顯卡的算力總和。

特斯拉算力進入快速增長期

由此可見，在特斯拉完全自動駕駛的雄心和人工智能應用的未來背景下，Dojo可以說是特斯拉ＡＩ發展的基石，不僅可助特斯拉在自動駕駛汽車領域快速創新，甚至可加快其正在研發的電腦視覺驅動機械人。大摩更看好，Dojo對特斯拉的價值就像ＡＷＳ之於亞馬遜，並表示「投資者長期在爭論特斯拉是一家汽車公司還是一家科技公司，我們認為兩者都是，但最大的價值驅動因素是軟體和服務收入。」

大摩預期，特斯拉的網路服務（SaaS/Dojo雲端服務）不僅將成為該公司的收入增長點，還有助於提升馬斯克的其他業務前景，包括Ｘ（以前是Twitter）、SpaceX、電池業務，甚至包括Neuralink和The Boring Company。若觀察特斯拉未來十二個月的預期本益比為五七．九倍，遠超於美國傳統汽車製造商福特的六．三一倍和通用汽車的四．五六倍，由此來看，或已可說明市場不僅只將特斯拉視為一家降價求售的電動車廠，而是更多的將目光聚焦到特斯拉的軟實力上，這是其得以享有高本益比的原因。

軟實力推升本益比

除了自駕系統外，充電標準也是特斯拉著眼的目標，同時是馬斯克築起的第二個護城河。一直以來，特斯拉比其他家用電動車更具優勢的，就是其方便、充電速度快又穩定的超級充電網絡，目前北美地區已有近六○％的快速充電樁都由它把持，也成為許多消費者的選擇特斯拉的重要原因。而在今年三月向所有車主開放北美充電站後，短短三個月便成功吸引福特、通用等不少汽車大廠相繼宣布支援特斯拉北美充電標準（ＮＡＣＳ），儼然有一統江湖的味道；簡單來說，電動車的充電運作，絕對不是在地上安裝充電樁而已，這攸關了發電、儲能、電網配置等更高的know-how。

而在自駕車的藍圖中，若要讓交通系統能夠順暢運行，必須透過車聯網，讓車子之間可以互相溝通，故通訊在整個自駕車領域中具有相當的重要性。而低軌衛星不受地形限制，能解決通訊的死角，是５Ｇ甚至６Ｇ行動通訊的最佳輔助方案，因此SpaceX也一直是馬斯克事業體中很重要的一塊。且在烏俄戰爭開打後，馬斯克立即在烏克蘭推出了星鏈服務，更讓市場看到SpaceX的戰略價值並不小於其商業價值。

虛擬電廠也正成為特斯拉備受重視的產品之一。特斯拉運用其不斷增長的家用儲能系統Powerwall來整合其電力容量，並向電網提供需求回應服務。而特斯拉虛擬電廠進入電力市場標誌著向改變能源格局邁出重要一步，通過提供去中心化和靈活的能源解決方案，建立起一個更可靠、更有彈性和可持續的電網。除了加州、日本、澳洲外，日前特斯拉旗下兩家虛擬電廠也已獲得美國德州入市資格。

值得一提的是，去年馬斯克以四四○億美元的價格收購了推特，在當時被一眾人嘲笑為「這是一場巨大的財務失敗」、「創造了個人財富損失的金氏世界紀錄」。然而事實上，推特背後龐大的資訊流是其最大的隱形資產，擁有數兆條推文的語料庫，且每天還持續以五億條的量持續增加，意識到隱含的商業價值後，馬斯克也於今年一月開始研究收費方法，並於七月暫時限制使用者每天可以看到的推文數量。

且馬斯克也在今年七月成立ＡＩ新創公司xAI，並指出xAI將利用Ｘ的公開推文來訓練ＡＩ模型，也會在ＡＩ軟體方面與特斯拉合作，並可能加速特斯拉在自駕能力上的工作。日前，Ｘ也更新了隱私政策，明確表示會使用收集到的訊息和公開可用的訊息來幫助訓練機器學習或人工智慧型。

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