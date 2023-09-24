根據《財訊》報導，輝達（Nvidia）帶動AI（人工智慧）大趨勢，執行長黃仁勳法說會指出「全球已經建置了1兆美元的資料中心」、「新的運算時代已經開啟」，輝達的業績證明AI是成長最快的產業，其創新的能量正從客戶的資本支出，向下游應用端傳遞。

輝達回檔 AI概念股定錨

根據大摩（摩根士丹利）估計，AI半導體從2023年到2027年的年複合成長率達31%；2023年約400億美元，2027年將達1250億美元，雲端運用占最大宗，其次是汽車。

《財訊》報導指出，在基本面趨於明朗，財報超預期後，輝達隔日盤中創下502美元高點後回頭下跌，代表AI已經從黑馬股變成白馬股。市場認同趨勢，股價超前部署，財報數字真的好，但短線股價利多出盡。投資人最重要是心中那把尺，衡量基本面和股價的差距，輝達既是AI指標，在GPU（繪圖晶片）市占率達9成接近獨占，其股價不再創高，對AI族群的股價有定錨作用。

輝達2024財年第2季（5月到7月）營收135億美元，季增88%、年增101%；第3季展望營收中位數160億美元，季增19%，年增170%。這表示企業真的排隊下單，陸續推出產品，例如Salesforce的AI雲服務，可幫助行銷、電商、開發部門輸入文字，幫助完成流程任務；Adobe推出創意生成AI引擎，專注於輔助圖像、文字創作；Midjourney以文生圖、創作圖像，可大量節省繪圖人力；財金領域的大摩也和OpenAI共同開發聊天機器人，輔助財富管理的理專為客戶提供投資、理財、稅務諮詢。

《財訊》分析，這些AI產品面向企業客戶，帶動資本支出，還只是表面。AI至少有一半以上的應用，是在祕密中進行不會發表，這些企業希望打造獨家的資料庫。例如字母公司（Alphabet）、亞馬遜、微軟，除了向輝達買GPU，還會用AI設計半導體，拉開與對手差距。

輝達幾年來已採用AI技術加速設計，其CUDA（應用軟體加速程式庫）平台，提供上萬種程式供設計者採用，輝達的CUDA和GPU互相綁定，封閉系統具有領先優勢，至少領先對手超微1~2年。而軟體平台有個特色，一旦綁定就很難更換，因為IC設計工程師換新工具要花時間。

進一步拆解AI的產業鏈。首先，輝達GPU市占率9成，享有獨占利潤。其次，AI伺服器多家爭鳴，美超微、戴爾、廣達、技嘉、緯創，多家企業搶食。最下游是應用端，例如微軟、字母、亞馬遜等。