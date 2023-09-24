過去解放軍飛官學員的招募對象僅限20歲以下的高中畢業生，去（2023）年首度調整為24歲以下的大學畢業生，今年再擴大為26歲以下的理學、工學碩士畢業生。前海軍艦長呂禮詩22日在《新聞大白話》節目指出，2019年解放軍早就在清華大學招募飛行班學員，特別要求得是理工科系，因可將理論跟實際結合；呂還說，台灣體位標準比大陸更寬，從160至190公分都行，代表台灣的飛官比大陸更難招募。

解放軍的最新召募簡章提到，「海軍部隊對高素質軍事人才需求日益迫切」、希望加速打造一支「堪當強軍重任的艦載機飛行人才隊伍」，更將招募對象擴大到26歲以下、身高165至185公分之間、體重52公斤以上、雙眼裸眼遠視力不低於0.8、無色盲色弱與紋身、本人及家庭主要成員「政治歷史清白」、未受刑事處罰的碩士研究生畢業生（限未婚男性）。

呂禮詩透露，解放軍2019年早就在清華大學招募飛行班學員，且特別要求得是理工科系的，「也就是你在學校讀的流體力學、空氣動力學，當你加入了飛行行列之後，你對於為什麼這樣操作，就不是我教你一就是一、二就是二，你可以理論跟實際結合，這個才是最重要的。」

另外，呂禮詩表示，台灣的標準比大陸放得寬，解放軍的標準是165到185公分，我們是天龍跟地虎、160至190公分都可以，「190公分要塞進戰機，其實是很擠的」，而台灣對於視力的規定是裸視0.6，解放軍則要求裸視得0.8，代表台灣飛官更難招募，「面對台海這種新情勢，我們實在要想新方法」。