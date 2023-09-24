農業部長陳吉仲因進口蛋風波上任短短50天就下台，但風波仍未平息。國民黨智庫執行長柯志恩22日對此在臉書指出，下台看似暫時為這場進口蛋風波設下止血點，但陳的眼淚究竟是來自背鍋的委屈？還是因外界壓力？多多少少都有跡可循。

柯志恩認為，進口政策雖是農業部拍板，但由畜產會執行沒錯，究竟當初是誰下令進口？又是何時開始租倉儲蛋還續進口？相關金流為何？背後仍有不少疑點既說不清、也講不明白。她提到，進口蛋的爭議不斷，農業部的澄清也是剪不斷理還亂，最清楚執行細節的畜產會神隱，農業部硬著頭皮跳出來護航、甚至不惜說謊，以致說法連日數變、自相矛盾。

不只如此，柯志恩認為，民進黨的「辭官是為了升官」或是「越出包越升官」的文化，不僅造成行政體制的紊亂，更助長了官員不負責任的底氣，陳吉仲任農委會副主委時，前主委林聰賢是他老闆，林卸任後接畜產會董事長，陳再讓負責督導的主管由前老闆指派，上級都不上級了，又如何期待底下辦好事呢？