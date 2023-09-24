2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點。而近日就有一份最新的民調指出，對於若是明天就是2024總統大選，會有59％的網友表示選擇「柯文哲」，有25％的網友表示選擇「侯友宜」，引發討論。

YouTube頻道《小馬36歲VlOG韓柯郭候》21日對於「如果明日總統大選，投誰，台灣才有希望，維持經濟和兩岸和平！」進行網路民調，截至23日晚間23時止，已有3.6萬人參與投票，有59％的網友表示選擇「柯文哲」、有25％的網友表示選擇「侯友宜」、有10％的網友表示選擇「郭台銘」、有6％的網友表示選擇「賴清德」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「當勢單力薄的完全想要為國家人民付出的善良候選人柯文哲，遇上訓練精良的政治體系，我們更要從眾多圍剿之中告知我們過去的政績跟執行力，即使有那麼一丁點探頭出來的希望和光明我們也要緊緊在握，這是一場貪汙與清廉的選戰」、「堅定選擇柯文哲」、「就是要民進黨下台」、「先把民進黨拉下來再說，這次拉不下來，以後更別想拉下來了，為了下一代想想吧」。