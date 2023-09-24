有些人在買房前，會請命理老師看風水，清水孟國際塔羅小孟老師分享，有名企業主要在中部買豪宅，沒想到看到露台上倒臥一名女子，他們報警經過調查後，發現竟然是情趣娃娃。

小孟老師在臉書上分享，他前天到中部一處豪宅幫企業主看風水，一看到露台時大家尖叫，發現一名疑似跳樓倒臥在露台的日本女子，穿著女僕裝、嘴巴張超大，現場有人著急打電話報案，有人叫管理員。

小孟老師進一步表示，在救援的人趕來之前，他們發現露台竟然沒有血，助理上前一看發現竟然是160公分大的情趣娃娃，經管理員調閱監視器詢問丟情趣娃娃的住戶，對方說因為女友突然來家裡，沒地方丟只好往下丟。

小孟老師說，奉勸大家不要亂丟東西到別人家的露台，這樣買露台戶的人很可憐，幸好不是真的墜樓命案，他也提到，看完此處風水順道要幫主人收驚了！

自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。