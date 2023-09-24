民眾在挑選房屋時，格局也是相當重要的一環，一名網友發文表示，他最近看到一間房子，廚房是封閉式然後有對外窗，但因為她想要更多採光，所以很猶豫「要不要打掉牆壁讓光進到室內？」但眾人卻盤點開放式廚房的缺點，勸她務必想清楚。

一名女網友在Dcard發文表示，大家在購屋時會考慮廚房原本格局是開放式還是封閉式嗎？她說最近看上一間喜歡的物件，但該屋的廚房是封閉式格局，她正在猶豫要不要打掉牆壁變成開放式，讓陽光進到室內。她好奇詢問大家在買房時，會考慮原本廚房格局是開放式還是封閉式嗎？

多數網友建議，「唯一接受封閉式廚房，就算不開火也是」、「有錢一定會買封閉式廚房房，會做開放式很多都是因為坪數小房，不得已」、「小坪數油煙一定飄更快，一定要買封閉式廚房」。

但也有網友認為，如果不常下廚可以選擇開放式，「科技越來越進步，很多食材都可以用新的料理家電處理」、「當然選開放式，現在有很多方式可以在煮飯時候隔起來」、「喜歡在吧台跟朋友一起吃飯，滿習慣開放式廚房的」。