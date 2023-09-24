命理專家雨揚老師在臉書上分享9／24～9／30的12生肖運勢，本周好運前3名分別是生肖蛇、兔、猴，其中生肖蛇者業務表現出色，備受上司肯定，愛情方面也能甜蜜美滿；生肖兔者事業運高漲，以往投注的心力將得到豐碩成果；生肖猴者感情運極佳，有望吸引門當戶對的伴侶而脫單。

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本周前三名：蛇、兔、猴

▍鼠

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業運不錯，面對客戶提出的意見和要求，能展現出靈活應變的能力，游刃有餘地應付，順利完成每一件案子。愛情運欠佳，單身者在追求愛情的過程中，應保持獨立思考，才不會輕易受到對方影響；有伴者應以實際行動來兌現自己的承諾，以免讓伴侶對你的信任度大幅減少，讓彼此關係岌岌可危。財運不錯，有投資的鼠寶寶可持續加碼看中的標的，等待標的養大，讓你未來財富滿盈。

▍牛

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業運如日中天！你不懈的耕耘和堅持，讓事業迎來新氣象，取得不錯的成果，前景一片看好！感情甜蜜如意，單身者能和曖昧者心意相通，彼此越聊越投入，應大方一點主動表態，讓關係更加明確；有伴者可和伴侶一起參加不同類型的活動，例如看電影、看展、藝術鑑賞等，能讓生活話題更豐富。財運平穩，可透過販售清涼飲品，進一步擴展財路，帶來更多收益。

▍虎

事業★★★ 愛情★★ 財運★★

職場運平平，在進行團隊合作時，要多傾聽同事們的想法，避免一意孤行，才能啟發你擁有全新觀點。感情運受阻，單身者被單戀已久的對象視為普通朋友，令你大受打擊，嚴重影響自信；有伴者因業務繁忙，疏於和伴侶溝通，導致生活摩擦變多，應即時改善，避免狀況惡化。財運下滑，建議審視自己的花費習慣，才能更有效地管理財務，避免過度消費。

▍兔

事業★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★

事業運高漲，在事業方面投注的心力得到成果兌現，讓你擁有他人無法超越的絕對優勢，因此得到眾人景仰。感情運幸福洋溢，單身者能透過朋友的聚會，感受到各方友情的溫暖與支持，讓你備感幸福；有伴者能夠過細心和關懷的舉動，讓另一半感到溫馨與安心，彼此感情也能更牢固。財運平穩，可在休假日進修專業技能，有助在工作中爭取更優渥的薪資待遇。

▍龍

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

職場運極佳，團隊合作順利愉快，透過夥伴幫忙獲得良好工作績效，讓你能卸下肩上重擔，也對未來更具信心。感情運安穩，單身者可多參加戶外活動，有機會認識與你志同道合的朋友，開啟新關係的培養；有伴者可在下班後多約另一半外出散步和晚餐，悠閒一點，默契反而能多一點。財運高漲，能得到先前投資的獲利，並可用獲利進行其他投資，有望滾出新的一桶金。

▍蛇

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業蒸蒸日上，出色的業務能力讓你順利拿下別人談不成的生意，因此受到上級肯定，成就感滿滿。愛情甜蜜美滿，單身者可以趁勢改變造型，有望用自身魅力，製造高度吸引力，讓你在交友圈更受歡迎；有伴者可以和伴侶一起準備晚餐，透過良好的互動讓彼此感情增溫。財運興旺，可運用多餘資金開創副業，讓你獲得豐沛的財富。

▍馬

事業★★ 愛情★★ 財運★

事業運低迷，容易出現跟同事失和的情況，要特別注意與人的應對，切莫說人閒話，以免產生口角糾紛。感情運欠佳，單身者最近容易在感情上受到打擊，需要一段時間休養身心，可多尋求家人的心理安慰；有伴者容易與另一半發生摩擦，建議彼此減少同處同一空間的機會，可有效避免摩擦。財運不濟，最近出門須特別注意財物保管，以免發生財產上的損失。

▍羊

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

職場運平平，在執行業務時遇到麻煩，可別埋頭苦幹，適時求助才能讓大事化小，仰賴他人協助可輕鬆度過難關。感情運不濟，單身者因工作耗盡心力，無力社交，錯過與他人來電機會；有伴者應學習說話的藝術，並多顧及伴侶的感受，以免失言造成對方反感。財運不錯，可趁機多了解金融市場動向，能搭上投資順風車，小賺一筆。

▍猴

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業運極佳，你優秀的領導能力，能帶領團隊發揮功效，同事間彼此互信互愛，讓你工作省心又獲得好評，好運無限！感情運極佳，單身者能吸引到門當戶對的類型，並有望進一步確定關係；有伴者可和伴侶規畫領養毛小孩，讓毛小孩豐富家庭生活。財運高漲，有望得到伴侶、家人贈送的禮物或紅包、零用錢，讓你荷包收穫滿滿。

▍雞

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★

事業運頗佳，面對剛接觸的新業務，能透過同事相助而順利上手，讓你因成就感而收穫滿滿。感情運良好，單身者能與喜歡的對象進行深度交流，甚至陪同對方去見親友，關係逐漸穩定；有伴者可和伴侶一起去郊遊踏青、強身健體，讓彼此一起體能身材都升級。財運欠佳，近期因家中較多修繕或需要換新的家電物品，使得預期之外的花費增加，花錢方面要更保守，才不會面臨手頭緊的窘境。

▍狗

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★★

事業運逐步高升，能因分享有創意的點子，獲得客人或公司青睞，只要按部就班執行，必能使你獲得令人欣羨的成果，前景好運坐收。感情運注意，單身者容易想多做少而錯過與心儀對象進一步認識的機會，應把握行動；有伴者情緒起伏大，讓伴侶備感壓力，彼此的相處氣氛也變得異常緊張。財運上漲，可以獲得長輩貴人的錢財餽贈，或得到來自長輩的訂單，讓你錢財獲利多多。

▍豬

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★

工作運上漲，能透過客戶的幫助，使你短期業績成功達標，甚至超越其他同事，讓你備感優越！感情運不佳，單身者容易觸景傷情，變得難以敞開心房接受新朋友，應主動找事做排解心情困境；有伴者容易在家事分工上與伴侶發生衝突，讓雙方關係降至冰點。財運穩定，能因冷靜應對不躁進，避開會讓你賠錢的投資時機，穩穩守住財富。