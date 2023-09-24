進口蛋爭議頻傳，行政院長陳建仁22日到立法院進行專案報告，受訪時稱難免有疏失，願意向社會大眾及所有人民表達歉意。文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳表示，陳建仁雖道歉，但配套措施沒做足，想穩住綠營選情還有懸念；紐認為，要搭配懲處，甚至要主動將違法、失職的官員移送檢調，並且研擬出防堵方案，才算負責任的道歉。

鈕則勳23日在臉書發文，指出陳建仁雖為雞蛋風暴道歉，但相關配套仍未做足，要控制或解決危機仍有懸念，若要產生實質效果及穏住民進黨總統參選人賴清德的選情，一定要讓民眾覺得是有負責任的道歉，而負責任的道歉一定要搭配懲處，同時研擬具體可行的防堵方案。

鈕則勳表示，就懲處來說，食藥署開罰標示不實的廠商，其實為德不卒，畢竟在野黨與坊間針對雞蛋風暴的質疑未必只是空穴來風，陳建仁應該成立一個跨部會專案小組，來細部調查這個風暴的前後背景脈絡。

紐則勳也直言，「若真的有違法或失職的官員，不只應該進行懲處，甚至要主動移送檢調」，才能讓外界看到行政部門處理這個事件的企圖心。

鈕則勳也指出，更重要的是，現在就應該研擬相關的防堵方案，探討如何避免類似事件再次發生，應有整盤戰略的規劃，而不只是頭痛醫頭、腳痛醫腳的急救章戰術操作。

鈕則勳認為，若能夠做到前述這兩個配套，才是負責任的道歉，民眾買單、危機緩解的機會才會高，政府要解決雞蛋危機，真的還得要加很多把勁。