桃園一名簡姓男子與周姓女子110年3月結婚，簡男婚後卻與陳姓女子互動頻繁，2人相處如戀人一般，甚多次相約出遊，並在陳女住處發生15次性行為。直到去年（112年）簡男想要與陳女協商分手，卻遭到威脅並以死相逼，最後於去年4月1日正式分手，但陳女仍不斷糾纏，打電話或是傳訊息等方式騷擾簡男。

陳女甚至在去年4月3日，透過Instagram傳送私訊給周女，「你不想看簡XX哦，我在跟你分享他的照片」、「應該長那麼大ㄌ不用連自己的婚姻都還要爸媽出面吧」、「你要有勇氣面對你的另一半出軌」、「我記得簡XX不喜歡拍照，可是我說要拍照的時候，他都會陪我」、「還有你信不信我跟他做愛的次數比你跟他還要多」；周女這才知道丈夫在外偷腥。

陳女去年4月8日又傳送mail給簡男，「最起碼我們還可以再打一次分手炮，大家又不吃虧對吧」、「你會來吧我感覺自己要發燒了真的好冷超冷我一直在發抖」、「冷到我已經在咳嗽你千萬不要不來還我靈魂ㄟ」。

陳女還去周女上班的地方，雙方爆發爭執，不僅要求周女須將店面讓給她當賠償，還希望周女與簡男離婚，並說是因為周女的存在，才會導致她無法繼續與簡男在一起。陳女還恐嚇，若不讓他們在一起，就算被抓走仍會糾纏周女。

周女認為陳女行為已破壞他們夫妻間的家庭圓滿、安全及幸福，因而提出請求損害賠償80萬元。法官日前判決，陳女與簡男應連帶給付周女12萬元。可上訴。

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