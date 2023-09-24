桃園市一名陳姓男子，獨自照顧中風臥床母親，去年（111年）2月19日早上10時許，疑因不堪長期照顧的辛勞及壓力，竟情緒失控悶死母親。陳男行凶後，用LINE告訴表姊「我殺了媽媽」，家人趕緊報案，轄區警方會同消防隊到現場，發現陳母已死亡多時。高院日前維持原判，判處有期徒刑8年6月。

據了解，死者丈夫早逝，陳男身為家中獨子，母子倆相依為命，陳男疑似因為有情緒不穩及憂鬱傾向，長期無業在家。而陳母前年11月中風後，全身癱瘓臥病在床，因而領有身心障礙手冊，兩人靠陳母身障津貼補助及親人救濟過生活。

前年12月22日陳母出院返家後，均由陳男獨力照顧，去年2月11日上午10時許，陳男將母親送到護理之家接受專業照護，但當時正值新冠肺炎病毒流行期間，親屬探視受到限制，陳母入住期間情緒躁動，想自行下床時不慎跌倒，導致肢體碰撞受傷。

陳男對母親狀況憂心，2月17日下午2時許，幫母親辦理退住並帶回住處方便親自照顧。但陳男因照顧母親占據生活大部分時間等壓力，竟開始思考如何殺害母親，2月19日清晨4時許，他因壓力大無法入眠，竟失控動手悶死母親。

1個小時後，陳男驚覺母親已死亡，一時不知所措，飲酒後竟用全身撞牆等方式自殘，直到當天上午9時許，他才用LINE傳訊息給表姊，告知「我殺了媽媽」。

警方接獲陳男舅舅報案指稱，楊梅區一處大樓內發生命案，警方協同消防隊趕抵現場，只見婦人躺在房間床上已無生命跡象，陳男則是眼神渙散呆坐在一旁。

警方訊後依法送辦，一審法官依殺害直系血親尊親屬罪，判處有期徒刑8年6月，陳男不服提請上訴。高院日前駁回，維持原判，可上訴。

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