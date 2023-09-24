根據《美麗島電子報》22日公布的「你是誰的鐵票」民調，民進黨總統參選人賴清德有24.8%、國民黨參選人侯友宜12.3%、民眾黨參選人柯文哲6.3%、郭台銘只剩2.3%。桃園市議員于北辰認為，郭台銘連署以後，民調反而往下掉，那是因為有人可能會質疑郭台銘會不會選到底。

于北辰23日在《台灣向前行》節目中表示， 郭台銘為何在連署以後，民調反而往下掉，那是因為決心不夠，有人覺得郭台銘不會選到底。而最主要的是， 大家對於郭台銘會不會選到底，打了一個問號，這樣還有什麼動力幫他連署，既然不會去連署，在民調上也就不會支持他了， 因為不知道他會不會選。

于北辰甚至認為，郭台銘開始連署以後，沒有百分之百表態，讓那些曾經想支持他的人都縮回去了，他們會想說幫他玩了半天，結果只玩到11月，有的支持郭的人會認為，往後自己的政治生命怎麼辦？

于北辰也分析說， 柯文哲的民調之所以下滑，很明顯就是受新竹市長高虹安影響，柯文哲對年輕人的影響力，以及侃侃而談的自信，因為高虹安的因素而降低了，也許會被質疑民眾黨的清廉在哪裡？