明揚國際22日下午17時許發生爆炸，造成4名消防人員殉職，3名員工罹難，107人受傷，3人失聯，23日晚間21時許火勢終於撲滅，這場惡火燃燒28小時，明天將持續搜索3名失聯者。館長陳之漢直言，這間工廠絕對沒有按照消防法規，才會這麼嚴重！

館長23日在直播時指出，看到屏東火災新聞很難過，警消其實很強、很多辛酸，但裝備都跟不上，而他盡力捐贈配備，很多民間人士也都在捐。但憑他一人之力，真的沒有辦法。他只想問，政府在做什麼？政治人物每次都說會檢討，然後呢？

館長披露，台灣消防安檢的規定非常嚴格，大型工廠會有很多安檢，每項物品囤放都有法規，包括危險物品位置，非常詳盡，也會配置很多泡沫式滅火器和灑水頭，還要用防火門。只是健身房法規就很嚴，工廠更嚴。

館長直言，他可以保證，這間工廠絕對沒有按照消防法規，今天才會這麼嚴重！負責檢查的政府官員也要負責任。