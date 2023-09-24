蘋果iPhone 15儘管價格不斐，但上市後仍一掃而空。但有網友發現，鈦藍色的iPhone 15 Pro已經有人在社團降價賣，讓他傻眼「不是才剛開賣，怎麼就降價了」。

原PO在PTT八卦版發文「哀鳳15價格降好快喔」，表示自己在社團看到，已經有人在賣鈦藍色的15 Pro，而且直接降了1000元，重點是還沒人要買，好奇詢問「不是才剛開賣，怎麼才過一天就降價了」。

鄉民紛紛留言：「不意外，這次藍色不好看」、「這次就藍色最沒人要，降價正常」、「看來看去都剩藍色的，看來這顏色很雷」，但也有人指出，降價1000根本沒虧還倒賺：「刷卡回饋金2%就超過1000了」、「藍色不缺貨，扣掉信用卡回饋還有賺吧」。

實際搜尋各大網購平台與社團，15系列幾乎都被一掃而空，少數有庫存的則都是鈦藍色的iPhone 15 Pro。日前有網友在PTT開箱鈦藍色15 Pro，也引來鄉民留言直說「很滅火」。根據蘋果台灣經銷商德誼數位數位統計，8成消費者選擇15 Pro以上的機型，其中鈦金屬原色最受歡迎，超過4成消費者購買。