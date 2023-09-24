作家李昂近日搭乘北捷時，身體不舒服卻沒座位，要求年輕人讓博愛座不僅被拒，對方還翻白眼藐視，讓她憤而發文控訴，並點名台北市長蔣萬安回應，對此，當事女子無奈還原過程反駁，李昂也公開喊話當事人，「面對面，不要躲在網路匿名後面」，不過，有眼尖網友發現，李昂悄悄把照片刪掉了。

李昂近日發文控訴年輕人不讓座，且態度非常壞還翻白眼，並曬出當天未讓座的年輕人照片，不過現有網友發現李昂把年輕女乘客的照片刪除了，從她貼文編輯紀錄可以發現變更時間為「下午12時05分」，變動內容顯示「已從這則貼文移除1個影音內容」。

李昂被發現悄悄刪掉女乘客照片。（圖／取自李昂臉書）

對此，網友也表示「撤圖也沒用。網路上應該有人有截圖存檔，一樣可以當作證據。」其實，李昂抨擊不讓博愛座後，一名疑似當事人的女網友就還原當天情況，表示李昂沒有直接要她讓位，也沒說自己身體不舒服，而是自言自語說「我再試一次，看誰要讓座給我」、「這是博愛座，誰要讓座給我？沒有人要讓座給我？」對此，李昂也反擊「匿名者說是當事人，歡迎站出來。面對面，不要躲在網路匿名後面。」